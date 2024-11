Inauguracja sezonu PŚ bez Piotra Żyły. Tak skoczek spędza czas wolny

W rozmowie z WP SportoweFakty trener Thurnbichler tłumaczyl się ze swojej decyzji ws. Piotra Żyły. "Złapał kontuzję, do tego miał operację. To oznacza, że stracił trochę czasu na rehabilitację. Pracował bardzo profesjonalnie zarówno ze mną, jak i z fizjoterapeutą. Po prostu zabrakło mu czasu, by złapać stabilność, dostosować ustawienia sprzętu. Poprawiał się do ostatniego skoku, ale brakowało mu stabilności. Kilka sesji treningowych na skoczni w Wiśle dobrze mu zrobi i pozwoli wszystko uregulować" - przyznał szkoleniowiec.

