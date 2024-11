Majdanowie stanęli przed ważnymi decyzjami. Oficjalnie potwierdzili

Majdanowie inwestują w nieruchomości

Kariera medialna Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana jako pary wystrzeliła około dekadę temu, kiedy zaczęli się ze sobą spotykać. Nie minęło wiele czasu, a posypały się pierwsze propozycje wspólnego występu w telewizji. Do historii przejdzie ich udział w programie "Azja Express", po którym ich popularność jeszcze bardziej wzrosła.

To z kolei przełożyło się na atrakcyjne zarobki, a także rozwój kolejnych biznesów, które do dziś procentują. Para nie ukrywa, że inwestuje środki w nieruchomości. Jakiś czas temu Małgorzata Rozenek przyznała, że każdy z jej synów na start dostanie własne mieszkanie.

Kupili apartament nad morzem. Stoją przed ważnymi decyzjami

Ostatnio Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan osobiście wybrali się do Kołobrzegu , by sprawdzić, jak postępują prace przy budowie ich apartamentu. Nieruchomość, którą nabyli, znajduje się w kompleksie kilkuset innych apartamentów.

"Kołobrzeg jesienią to coś magicznego, zachwycamy się tym pięknym miejscem non stop... Pojechaliśmy zobaczyć postęp prac przy budowie (...) podjąć ostatnie decyzje dotyczące wystroju wnętrz i nie możemy doczekać się otwarcia! Mamy nadzieje ze będziemy już niebawem częściej przyjeżdżać w to miejsce" - czytamy.