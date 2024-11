Euforia kibiców towarzyszyła komunikatowi Netflixa, który kilka miesięcy temu poinformował kibiców o powrocie Mike'a Tysona na ring . Przedstawiciele platformy streamingowej przekazali wówczas, że 20 lipca transmitować będą oni walkę "Żelaznego Mike'a", który do rywalizacji powróci po blisko dwóch dekadach przerwy. Ujawniono także, że rywalem legendarnego pięściarza będzie 31 lat młodszy od niego Jake Paul.

Zaplanowana pierwotnie na lipiec walka przełożona została na 15 listopada po tym, jak okazało się, że starszy z zawodników mierzy się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ostatecznie Tyson wrócił do zdrowia i przez ostatnie tygodnie w pocie czoła przygotowywał się do walki z Jakiem Paulem.

Mike Tyson w skąpej stylizacji przed walką z Jakiem Paulem. Wszystko nagrały kamery

Kulisy przygotowań obu pięściarzy do listopadowej walki fani mogli śledzić dzięki serialowi dokumentalnemu "Countdown Paul vs Tyson" dostępnemu na platformie Netflix. Kamery towarzyszyły obu zawodnikom także w ostatnich godzinach przed pojedynkiem. Podczas transmisji na żywo doszło do dość niecodziennej sytuacji. Po krótkiej rozmowie z dziennikarzami Mike Tyson zaprezentował się światu w skąpej stylizacji, całkowicie odsłaniającej jego pośladki. Sceny te widzieli kibice z całego globu, a nagrania szybko obiegły media społecznościowe.