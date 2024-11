Próbowali zablokować karierę Piotra Żyły. Skoczek ujawnia szczegóły

Piotr Żyła zrezygnował w debiutu w oktagonie. Teraz zdradził powód

Skoczek sam przyznał, że nie wie, czy byłby w stanie odnaleźć się w świecie freak fightów, gdzie na pierwszym planie nie jest sport, a "dymy" i często patologiczne zachowania. Chciałby jednak zaryzykować. “Jeśli nie spróbuję, to się nie przekonam. Pojawiła się opcja, żeby w to wejść, byłem zainteresowany, ale teraz odeszło to na dalszy plan. Nie patrzę na to, co tam się dzieje. Dla mnie to dodatek do mojego sportu, sprawdzenie się w czymś nowym. Test innej dyscypliny: trochę na wyższym poziomie, bo byłaby pewnie przy tym spora oglądalność i zainteresowanie, ale naprawdę ciekawej. Mógłbym walczyć, ciągnie mnie do tego. Gdy pojawiła się oferta, to trochę poboksowałem, miałem treningi i czułem się w tym dobrze. Kręciło mnie to" - stwierdził.