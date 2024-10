Piotr Żyła nie żartował. Dopiero leżał pod skalpelem, a teraz.... coś takiego

Piotr Żyła wrócił do treningu na dużej skoczni. To znakomita wiadomość, ponieważ tym razem chodzi o rekonwalescenta, który niedawno przeszedł artroskopię kolana. Zapowiadał wtedy z szelmowskim uśmieszkiem, że ma zamiar wystartować w letnich mistrzostwach Polski, które rozpoczną się za kilkanaście dni. I wszystko wskazuje na to, ze postawiony przed sobą cel uda mu się zrealizować. "Dobrze Cię widzieć, Piotrek" - czytamy na profilu PZN w serwisie X.