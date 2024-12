Tomaszewska podsumowała rok, Sikora od razu zareagował. Jedno słowo

Tomaszewska przyznała, że 2024 rok był dla niej najpiękniejszym ze wszystkich dotychczasowych. "To był rok pełen wyzwań i zmian, ale to zdecydowanie najpiękniejszy rok mojego życia. 2024, jestem wdzięczna" - pisała w mediach społecznościowych gwiazda.

Małgorzata Tomaszewska podsumowała 2024 rok

Rzeczywiście, 2024 rok był dla Tomaszewskiej pełen zmian. Celebrytka odeszła chwilę wcześniej z "Pytania na śniadanie" i od roku już próbuje sobie znaleźć miejsce w otaczającej ją rzeczywistości. Plotkuje się o tym, że niebawem córka Jana Tomaszewskiego może zostać częścią zespołu "Halo, tu Polsat", ale jak dotąd są to jedynie pogłoski.

Aleksander Sikora od razu zareagował

Aleksander Sikora to były telewizyjny partner Tomaszewskiej. W "Pytaniu na Śniadanie" byli jednym z najbardziej lubianych duetów. Na tyle ulubionych, że spekulowano o tym, czy są razem. W sieci pojawiały się domysły dotyczące tego, czy to przypadkiem Sikora nie jest ojcem małej Laury. Wszystko to zostało jednak zdementowane.