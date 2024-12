Były gwiazdor Premier League śmiertelnie chory. Zrezygnował z leczenia

Ludek Miklosko w latach 1990–1998 był kluczowym zawodnikiem West Hamu United i bronił bramki tego zespołu. Kilka lat temu legendarnemu golkiperowi przyszło stoczyć najtrudniejszą walkę w życiu - zdiagnozowano u niego bowiem nowotwór. Po tym, jak w organizmie Czecha wykryto kolejne guzy, zrezygnował on z leczenia. Jak wyznał, chciałby ostatnie chwile swojego życia spędzić z bliskimi, robiąc to, co kocha. Słowa 63-latka chwytają za serce.