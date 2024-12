Tomaszewska i Sikora znów razem na ekranie. Prezenterka pokazała swój dom

Małgorzata Tomaszewska w ostatnim czasie przede wszystkim opiekuje się swoimi dziećmi. Wielokrotnie opowiadała jednak w mediach społecznościowych, że wciąż stara się pracować i zajęta jest niemal przez cały czas. Ona i Aleksander Sikora znają się bardzo dobrze i to zapewne dlatego właśnie on wybrał się do niej w odwiedziny, by przeprowadzić wywiad.

Małgorzata Tomaszewska opowiedziała o swoich świętach

Sikora przyznał, że będzie mu trudno przeprowadzać wywiad z Tomaszewską, bo, jak stwierdził, znają się jak łyse konie. Prezenter został zaproszony do jej domu i pytał o to, jak wyglądają jej pierwsze święta z malutką Laurą. Jak się okazało, są tradycje, których celebrytka nie chciałaby przekazywać swoim dzieciom. Przyznała, że w domu nie miała zbyt "świątecznych" świąt. Wszystko przez to, że jej rodzice często byli w rozjazdach jako sportowcy, a później niełatwo było coś zorganizować. "Gdzieś to się kręciło wokół tego, co zrobić, a nie jak przeżyć ten czas" - tłumaczyła gwiazda.