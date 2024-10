Małgorzata Tomaszewska zaręczyła się

Gwiazda cały czas skrzętnie ukrywa, kim jest ojciec jej drugiej pociechy, co doprowadziło do powstania licznych plotek na ten temat. Niektóre były naprawdę zadziwiające, a wystarczy wspomnieć chociażby te dotyczące Aleksandra Sikory .

Sugerowano bowiem, że to z nim jest w związku i ma dziecko. Sam prezenter dość szybko wszystko zdementował.

Małgorzata oznajmiła za to, że nadal nie będzie informować o swoim życiu prywatnym.

"Taka jestem tajemnicza. Udało się to ukryć przez ładnych kilka lat i mam nadzieję, że będzie jak najwięcej tych prywatnych spraw udawało nadal ukrywać. Ja nie lubię się dzielić życiem prywatnym. Uważam, że to jest jakaś taka moja strefa, moja sfera i lubię, kiedy są rzeczy tylko dla mnie, dla moich najbliższych przyjaciół I bardzo to cenię" - mówiła w rozmowie z Plejadą.