Tego po Tomaszewskiej się nie spodziewali. Jest inaczej niż ludzie myśleli. To koniec plotek

Małgorzata Tomaszewska przez ostatnie lata prężnie rozwijała swoją karierę w Telewizji Publicznej. Córka słynnego piłkarza Jana Tomaszewskiego prowadziła na Woronicza m.in. "Pytanie na śniadanie" czy "The Voice of Poland" .

Wywołało to niemałą burzę w mediach, ale sama zainteresowana poprosiła jedynie o spokój, bo chciała skupić się na przygotowaniach do porodu. Po pojawieniu się małej Laury na świecie zaczęły jednak dość szybko pojawiać się pytania o ojca drugiej pociechy dziennikarki. Tomaszewska nie ujawnia bowiem, kim jest jej nowy partner.

"Powoli mogłabym wracać do telewizji. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, aczkolwiek nie było tak, że ja się zupełnie odłączyłam. Działam cały czas na Instagramie" - wyznała szczerze córka Jana Tomaszewskiego. Reporterka dopytała ją, czy przyjęłaby może ofertę z Woronicza, gdyby taka nagle się pojawiła. Małgorzata nie pozostawiła jednak żadnych wątpliwości: "Na dzień dzisiejszy nie widzę takiej możliwości" - odparła stanowczo.

"Śniadaniówka to jest mój format. Taki, w którym czuję się jak w domu, więc na pewno tak. Podglądam wszystkich, ale najbardziej Olka oczywiście i zawsze go będę wspierała" - oznajmiła.

"Wszystkie śniadaniówki zdarza mi włączyć na chwilę, ale jak widzę, że moja córka skupia się na oglądaniu telewizora, to go wyłączam. Widziałam "halo tu polsat" i zmiany, które były w "Dzień dobry TVN", więc jestem na bieżąco. Śledzę sobie i to bardzo ciekawe oglądać z kanapy, bo wcześniej był to mój program albo program konkurencyjny. A teraz sobie siadam i oglądam, to jest takie błogie" - dodała na koniec nadal bezrobotna Małgorzata Tomaszewska.