Marianna Schreiber zapytana o relację z mężem. Niejednoznaczna odpowiedź

Małżeństwo Schreiberów przechodziło trudne momenty od kiedy Marianna zaczęła pokazywać się w mediach. Już wtedy zaczęło robić się głośno o rodzinie polityka PiS, który miał wspierać żonę, ale jednocześnie podchodził z dystansem do tego, co robiła w sieci i telewizji. Działalność celebrytki ostatecznie przyczyniła się do rozpadu ich związku.