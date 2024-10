Marianna Schreiber zalała się łzami. "To wszystko jest na moich barkach"

Marianna Schreiber o rozpadzie swojego małżeństwa. "Wiem, że mój mąż i tak by mnie zostawił"

"Z perspektywy czasu jest to dla mnie bardzo bolesne i mam złamane serce. Pod tym względem jestem totalnie rozwalona na kawałki i chce mi się wyć. (...) Wiem, że mój mąż i tak by mnie zostawił, nawet za te pięć lat, i że po prostu nie było tej miłości... Nie było miłości z jego strony. (...) Nie chcę mówić, nie chcę urządzać batalii ze względu na córkę. Byłam bardzo zależna od swojego męża, także mentalnie. Dla mnie to był cios także pod względem uczuciowym, bo bardzo kochałam swojego męża. Nie potrafiłam tego zrozumieć, pogodzić się z tym, a on to odciął, wyszedł, nie było go... Jest i go nie ma... Minęło kilka dobrych miesięcy i teraz czytam w gazetach, widzę to wszystko i myślę sobie: nie ma mnie w jego życiu, od dawna nie było. Tylko szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej" - przyznała.