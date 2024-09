Marianna Schreiber zalała się łzami po tym, co zrobił jej mąż. "Nie wiem, czy mam jako kobieta siłę na to wszystko"

Łukasz Schreiber w marcu bieżącego roku niespodziewanie ogłosił w rozmowie z mediami, że on i Marianna Schreiber są obecnie w separacji i przygotowują się do rozwodu. Wiadomość ta wstrząsnęła celebrytką, która - jak stwierdziła - nie miała o niczym pojęcia. Teraz gwiazda Clout MMA otrzymała od męża kolejny bolesny cios. Jakiś czas temu był on bowiem widziany w towarzystwie tajemniczej brunetki. Na reakcję Marianny nie trzeba było długo czekać.