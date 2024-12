Rozenek na sejmowej wigilii. Tak o niej opowiedziała. Kontrowersyjne słowa

Małgorzata Rozenek-Majdan była gościnią na sejmowej wigilii. Nie bez powodu - celebrytka od samego początku rządów nowej koalicji udzielała się w sprawie dofinansowywania metody in vitro. Tym razem spotkała się z politykami nie po to, by negocjować, ale aby podzielić się opłatkiem i złożyć życzenia tym, których popiera i tym, od których bardzo się różni. Na swoim profilu w mediach społecznościowych napisała słowa, które nie wszystkim się spodobają.