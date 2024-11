Czarno-białe zdjęcie Rozenek-Majdan poruszyło ludzi. Wszyscy pomyśleli o jednym

Para doczekała się syna Henryka. Majdanowie od razu zostali okrzyknięci przez fanów " polskimi Beckhamami". Trzeba przyznać, że zakochani doskonale wiedzą, jak się sprzedać i robią wszystko, by było o nich głośno w mediach społecznościowych.

Rozenek-Majdan publikuje czarno-białe zdjęcie. Poruszenie wśród fanów

Małgorzata Rozenek-Majdan chętnie relacjonuje swoje życie prywatne na Instagramie. Na jej profilu możemy znaleźć informacje o licznych płatnych współpracach, które promuje influencerka, ale także relacje z licznych podróży, jak choćby tej kamperem po Europie oraz do Kołobrzegu, gdzie Gosia i Radek kupili luksusowy apartament.

Perfekcyjna pani domu słynie także ze swojej aktywności w ważnych społecznie sprawach. Całkiem niedawno informowała o spotkaniu z Radosławem Sikorskim w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Rozenek-Majdan angażuje się także w kwestii walki o finansowanie in vitro, w tej sprawie występowała nawet w Sejmie.

Nie do wiary o czym pomyśleli fani celebrytki, którzy zaczęli sugerować, że udała się ona na wizytę do kliniki medycyny estetycznej. Rozenek-Majdan już od dawna mierzy się z oskarżeniami o to, że poprawia swój wygląd.