Nowe doniesienia w sprawie Rozenek-Majdan. Znienacka spotkała się z ważnym politykiem

Małgorzata Rozenek-Majdan swoją popularność wykorzystuje często do realizacji ważnych celów społecznych. Żona Radka Majdana jest znana ze swojego wsparcia dla projektu finansowania in vitro. Tym razem celebrytka pojawiła się w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, by porozmawiać z szefem MSZ Radosławem Sikorskim o rezolucji ONZ, która dotyczy kobiet, pokoju i bezpieczeństwa.