Zgrzyt w małżeństwie Majdanów. Małgorzata Rozenek pożaliła się mediom

W ostatnim czasie widać wyraźnie, że Majdanowie mają bardzo dużo na głowie. Ostatnio była perfekcyjna pani domu opowiadała o tym, że w tym roku para planuje już wyjazd w Alpy z małym Heniem. Maluch ma na miejscu nauczyć się jazdy na nartach, a w tym czasie para skupi się na spędzaniu czasu ze sobą i odpoczynku.

Małgorzata Rozenek-Majdan poskarżyła się mediom

"Dom po prostu spędza mi sen z powiek, ale to będzie taka petarda. Oczywiście zaczęłam skromnie, na zasadzie: musisz podejść do tego odpowiedzialnie, w sposób uszyty na twoją miarę. Tylko problem jest taki, że moja miara jest sky is the limit" - tłumaczyła w rozmowie z Pudelkiem Małgorzata Rozenek. Para ostatnio buduje dom, w którym ona, jej mąż i synowie mają zamieszkać już na stałe. Jest to jednak bardzo trudne zadanie, o czym gwiazda przekonywała się na każdym kroku. Reklama

Reklama Radosław Majdan w "Ani słowa o futbolu"! Poznaj byłego bramkarza reprezentacji Polski. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Okazało się, że "najbardziej ją przeorało" myślenie o tym, kogo wybrać do tego, by zatrudnić go do pomocy od strony wizualnej i artystycznej do dekorowania nowego lokum. Zdaje się, że Radosław Majdan nie ma aż takiej ochoty skupiać się na tych rzeczach. Żona postanowiła się na niego troszkę poskarzyć.

Radosław Majdan zmęczony budową domu

"On ma wgląd, dlatego, że jestem osobą, która lubi się dzielić tym wszystkim. Natomiast to nie jest tak, że on chce mieć wgląd. On jest tym trochę zmęczony. On naprawdę nie widzi powodu, dla którego mielibyśmy dywagować nad tym, czy ten odcień podłogi jest dobry, czy nie - już dwa razy go zmieniałam. Czy nad tym, jaka powinna być wanna... To nie jest temat szczególnie go interesujący, ale zamęczam go tymi opowieściami" - mówiła.

Została również zapytana o to, ile pieniędzy pochłonęła już budowa domu. Jej słowa były dość zaskakujące. "To jest taki temat, że jeszcze nie jestem gotowa na tę rozmowę" - mówiła Rozenek-Majdan. Zdaje się, że budowa nowego miejsca do życia jest dla niej bardzo obciążająca psychicznie. Reklama

Radosław Majdan, Małgorzata Rozenek-Majdan / AKPA