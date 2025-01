Łukasz Schreiber pokazał nową wybrankę. Natychmiastowa odpowiedź Marianny

Marianna Schreiber w 2024 roku musiała pogodzić się z myślą, że jej małżeństwo to już przeszłość. Przez długi czas sądziła, że to tylko etap przejściowy, a jej mąż prosić ją będzie o wybaczenie. Ostatecznie do niczego takiego nie doszło, a celebrytka znalazła nową miłość - polityka PiS Przemysława Czarneckiego. W sylwestrowy wieczór Łukasz Schreiber wrzucił do sieci zdjęcie ze swoją nową wybranką. Freak fighterka nie mogła być gorsza.