Marianna Schreiber jeszcze kilka miesięcy temu publicznie wylewała łzy po tym, jak jej mąż Łukasz Schreiber opowiedział mediom o problemach w ich małżeństwie i oznajmił, że on i jego wybranka planują się rozwieść. Celebrytka miała wówczas żal do ukochanego, że zamiast rozwiązać ten problem z dala od blasku fleszy, wolał on pójść z tym do dziennikarzy. Po wielu tygodniach użalania się nad swoim rozpadającym się małżeństwem freak fighterka postanowiła pogodzić się ze swoim losem i ruszyć dalej.

Przemysław Czarnecki zabrał głos ws. swojej relacji z Marianną Schreiber. Postawił sprawę jasno

Marianna Schreiber opublikowała zdjęcie z nowym ukochanym na swoim profilu na Instagramie , jednak zabrakło deklaracji, na którą czekali wszyscy internauci. Wkrótce potem swoją wybrankę wyręczył Przemysław Czarnecki, który w mediach społecznościowych niespodziewanie potwierdził związek z freak fighterką. " Jeżeli ktoś myśli, że hejt zniszczy moją relacje z Marianną, to jest w błędzie. Rozumiem oburzenie wielu osób, ale nie zniszczy mojego uczucia do mojej partnerki. A z mojej strony jest to ogromna miłość " - przekazał na swoim profilu na platformie X.

Chwilę później polityk opublikował kolejne obszerne oświadczenie. "Piszę to pierwszy, a zarazem ostatni raz. Niecałe 6 lat temu wspólnie z żoną podjęliśmy decyzję o rozejściu. Od tego czasu nie mieszkamy razem. Moja małżonka od dłuższego czasu ma nowego partnera, zresztą nic mi do tego - jest wolnym człowiekiem i może robić, co chce, w zgodzie z własnym sumieniem. Tak jak i ja. Rozwodu kościelnego nie będzie - wszak nie było ślubu kościelnego. Rozwód cywilny - będzie (oboje mamy nadzieję, że niedługo). Do tej pory nie miałem po prostu z różnych względów jak to uregulować. (...) Od pewnego czasu spotykam się z Marianną (jej związek z byłym partnerem był już szeroko opisywany) i nikomu nie mamy się zamiaru z tego tłumaczyć, bo jesteśmy dwojgiem dorosłych, wolnych i kochających się ludzi. Uszanujesz to - Bóg zapłać. Będziesz wylewał hejt - realnie to nie jest mój problem, wszak wystawiasz w ten sposób świadectwo o samym sobie. A jeśli ktoś chce prezentować poziom z magla - jego sprawa. Piszę to tylko w jednym celu - by stać w prawdzie i wyjaśnić wszelkie wątpliwości" - poinformował.