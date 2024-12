Ewa Chodakowska otwarcie o złamanym sercu i rozczarowaniu. Bolesne wyznanie

Ewa Chodakowska żali się na 2024 rok

Ewa Chodakowska pokazywała jedynie urywek swojego życia na Instagramie - piękne plaże, wypoczynek i ćwiczenia fizyczne to nie wszystko, tym bardziej, że gwiazda dowiedziała się, co to znaczy mieć naprawdę złamane serce. Okazało się, że do feralnego zdarzenia miało dojść pod koniec 2023 roku, a rana, jak na razie, nie zdążyła się zabliźnić.