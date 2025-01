Jan Zieliński wystawił swoją rakietę na aukcję WOŚP

Pochodzący z Warszawy gwiazdor to jeden z wielu polskich sportowców, którzy swoją popularność wykorzystują w celach charytatywnych i co roku dołączają do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby pomagać potrzebującym. W tym roku polski tenisista zdecydował się na wyjątkowy gest i wystawił na aukcję rakietę, którą wygrał finał Wimbledonu w grze mieszanej u boku Su-Wei Hsieh.