Oznajmiono ws. Aryny Sabalenki, dwa dni przed startem Australian Open. Jest komunikat

Aryna Sabalenka rozpoczęła sezon w bardzo dobrym stylu, sięgając po trofeum WTA 500 w Brisbane. Dla Białorusinki był to pierwszy skalp w roli liderki rankingu WTA oraz w tej lokalizacji. Tenisistka z Mińska zdążyła już zatem złapać rytm meczowy i ma za sobą pięć rozegranych spotkań w sezonie 2025. Od kilku dni przebywa w Melbourne i szykuje się do startu w Australian Open. Dzisiaj miała okazję trenować z Karoliną Muchovą, z którą nie ma najlepszych wspomnień po ich ostatnich bataliach . Była to zatem cenna lekcja dla 26-latki.

Triumfatorka dwóch ostatnich edycji rozgrywek w stolicy stanu Wiktoria zmierzy się w tym roku z trochę innym wyzwaniem. A to dlatego, że po raz pierwszy zagra na Szlemie jako tenisistka rozstawiona z "1". Przez ostatnie trzy lata ten numerek w drabince najważniejszych zmagań należał do Igi Świątek. Tym razem raszynianka znalazła się na samym dole, z cyfrą dwa. Na dodatek Sabalenka znów będzie musiała zaliczyć udany start w Australian Open, jeśli nie chce stracić pozycji liderki kobiecego zestawienia. Odejmując wirtualnie punkty za ubiegłoroczny występ, to Polka znajduje się w korzystniejszej pozycji do miana numeru jeden po zmaganiach w Melbourne.