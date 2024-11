Zapłakana Chodakowska ujawnia ws. swojego małżeństwa. "Usiadłam na podłodze i zalałam się łzami"

Zapłakana Chodakowska nagle wyznała w sprawie swojego małżeństwa. To nie były plotki

"Bo nie chodzi przecież o to, żeby konfliktów nie było w ogóle. Tylko o to, żebyśmy potrafili je rozwiązywać. I tak jak będąc wypoczętą, z konstruktywnym podjęciem tematu radzę sobie nieźle, tak ciężko się do mnie przebić, kiedy biorę na siebie za dużo, kiedy jestem przemęczona, przepracowana, przebodźcowana. Wtedy nawet dobrą radę, interpretuję jako ATAK. Lefteris staje się w tym czasie filtrem, dla moich emocji. Niestety. I chociaż to silny facet, rzuca mi cierpliwym głosem tekst: 'Baby… I’m NOT Your boxing bag'" - podsumowała Chodakowska.