Majdanowie podjęli spontaniczną decyzję. Małgosia nagle wszystko wyjawiła

Majdanowie zainwestowali w luksusowy apartament nad Bałtykiem

W powstającym budynku znajdzie się 280 luksusowych apartamentów o powierzchni od 28 do 100 m². Jeden z nich należy do Małgosi i jej męża. Jak ustalił portal Pudelek, cena za metr kwadratowy w inwestycji wybranej przez Rozenek-Majdan wynosi blisko 20 tys. złotych.

Nowe doniesienia w sprawie Majdanów. Małgosia oficjalnie przekazała

Teraz Małgorzata Rozenek-Majdan i jej mąż postanowili spontanicznie wybrać się do Kołobrzegu. Perfekcyjna pani domu całą podróż oczywiście zrelacjonowała w swoich mediach społecznościowych. Najpierw gwiazda zamieściła w sieci nagranie z podróży, na którym to ona prowadzi samochód, a Radzio odpoczywa. Celebrytka opowiedziała, że głównym celem ich podróży jest sprawdzenie postępów na budowie apartamentowca.

"Patrząc na to co dzieje się na świecie, to dobrze jest mieć takie miejsce, do którego można uciec"- dodała żona Radka Majdana.