Książulo siorbał zupę na Narodowym i trafił na VIP-a. Od razu padły wulgaryzmy

Książulo raz już kosztował jedzenia na Stadionie Narodowym, gdy kupował na jednym z meczów reprezentacji bilety do strefy Silver. Miał nadzieję, że strefa Gold będzie się pod pewnymi względami różniła, szczególnie liczył na to, że spora kwota zapłacona za bilety zwróci się dzięki wrażeniom i temu, że będzie mógł czuć się jak VIP.

Książulo próbował wszystkiego, nie był zachwycony

Dzięki biletom do strefy Gold, Książulo i Wojek mogli spróbować wszystkiego, co miała im do zaoferowania stadionowa kuchnia. Sięgnęli m.in. po zupę z dyni hokkaido, dorsza atlantyckiego, karkówkę czy mięso z kaczej nogi. Ostatecznie nie byli jednak zachwyceni z tego, co dostali. Wojek porównywał jedzenie do tego, co często przyjeżdża na imprezy firmowe. Obaj powtarzali, że czują atmosferę stołówki, tym bardziej że nie mieli nawet gdzie usiąść, jedli więc siedząc na kaloryferze.