Od kilku lat coraz głośniejsze stają się apele o rezygnację z fajerwerków. Przede wszystkim pokazywane są szkody, do jakich dochodzi w świecie zwierząt - martwe ptaki i małe ssaki, czy przerażone psy i koty to tylko ułamek tego, co dzieje się poza widokiem człowieka w sylwestrową noc.