Najpierw śmierć Wiesi, a teraz takie wieści od Wrony i Zborowskiej. Ich suczka Krysia zachorowała

"Bardzo szybko zostało zdiagnozowane to zapalenie trzustki. (...) Wyszło na USG, że ma tę trzustkę zapaloną więc bardzo szybko zareagowaliśmy. (...) Powiem Wam, że to trochę za szybko na wejście w klimat szpitala i martwienia się o psa więc trochę sobie przepłakałam ostatnie dni. (...) Gdzieś to pootwierało tę ranę i w ogóle temat żałoby po zwierzęciu myślę, że jest tematem bardzo złożonym. Ja sobie też na żałobę nie dałam przestrzeni, mając malutkie dziecko i jeszcze mniejsze dziecko i to do mnie wróciło dopiero po paru tygodniach. Nie ma dnia, w którym bym o niej nie myślała, nie tęskniła. Czy to minie? Nie wiem. (...) Tęsknię za Wiesią" - przekazała na Insta Stories.