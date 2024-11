Polacy po pierwszych skokach. Dwóch "Orłów" w czołówce, jeden przez chwilę prowadził

W piątkowe popołudnie rozpoczęły się zmagania w Pucharze Świata w skokach narciarskich. Na początek zawodnicy przystąpili do treningu, który zakończył się słodko-gorzko dla „Biało-Czerwonych. Po słabszym początku doszło do poprawy u wszystkich naszych reprezentantów. Powody do radości ma Paweł Wąsek. Triumfator ostatniej edycji Letniego Grand Prix przez chwilę plasował się nawet na czele stawki.