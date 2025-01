TCS: Innsbruck. Kiedy i o której skoki narciarskie? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

TCS Innsbruck kiedy skoki? Terminarz skoków w Innsbrucku

Trzeci konkurs w ramach Turnieju Czterech Skoczni odbędzie się 4 stycznia w sobotę o godz. 13.30. Poprzedzą go piątkowy trening i kwalifikacje. W tym przypadku serię próbną zaplanowano na sobotę, na godz. 12.00. Zawody przebiegną w trybie KO - to oznacza, że w pierwszej serii skoczkowie zostaną podzieleni na pary. Do serii drugiej przejdą zwycięzcy z owych par oraz pięciu "szczęśliwych przegranych" ("lucky losers"). Pozostaje trzymać kciuki za to, żeby pogoda dopisała, a reprezentanci Polski lecieli jak najdalej.