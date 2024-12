Granerud męczy się na skoczni. Teraz wypalił, nie ma wątpliwości. "To podejrzane"

Norwegowie mówią wprost. Spisek Austriaków?

Utytułowany Norweg w pierwszym konkursie Turnieju Czterech Skoczni zajął piąte miejsce po skokach, które w wielu zawodach dałyby mu zwycięstwo. Nota na poziomie 318.6 oznaczała stratę aż 16,8 punktu do zwycięzcy, którym okazał się Stefan Kraft. Dopiero 16. miejsce zajął Halvor Egner Granerud, któremu wyraźnie wiele brakuje do topowej formy.

Forfang oraz jego koledzy w wywiadach mówią o sytuacji otwarcie. - To oczywiste, że Austriacy coś mają. W przeciwnym razie nie byliby grupowo tak silni. Patrzenie na to jest trochę frustrujące. Trzeba to jednak docenić, sami próbowaliśmy różnych rozwiązań, ale bez powodzenia. Najwyraźniej wykonali lepszą robotę niż my - powiedział Johann Andre Forfang w rozmowie z Dagbladet.