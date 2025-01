Spisek pozwala im dominować? Austriacy tłumaczą się z poważnych oskarżeń

Austriacy od początku sezonu prezentują się fenomenalnie. Co prawda aż pięć zwycięstw na 12 konkursów indywidualnych ma Pius Paschke, to jednak jeśli chodzi o reprezentacje, Austria wypada najlepiej. Cztery ostatnie konkursy padły właśnie zawodników tego kraju. Trzech skoczków z Austrii plasuje się w czołowej czwórce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, a w konkursie noworocznym Daniel Tschofenig zdetronizował Paschke i został nowym liderem cyklu, a także Turnieju Czterech Skoczni. Najlepiej siłę kadry Andreasa Widholezla obrazuje klasyfikacja Pucharu Narodów, w której Austriacy mają aż 1209 punktów przewagi nad drugimi Niemcami i a 1796 nad trzecimi Norwegami. I to właśnie z Norwegii popłynęły ostatnio głosy podejrzeń wobec dotychczasowych dominatorów tej zimy.

