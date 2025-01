Zachwycała się nim cała Polska, a on rozważał koniec kariery. Przykre wyznanie

" Zalewa mnie frustracja, ale przede wszystkim smutek i bezsilność. Skoki narciarskie to specyficzna dyscyplina, czasami zawodnik ucieka się do wszelkich możliwych środków, żeby przezwyciężyć słabości, ale w ostatecznym rozrachunku nic nie zdaje egzaminu" - mówił Jan Habdas w rozmowie ze Sportowymi Faktami WP. Warto przypomnieć, że Polak jest srebrnym i brązowym medalistą mistrzostw świata juniorów w skokach narciarskich z 2023 roku.

Jan Habdas próbuje się pozbierać

Jan Habdas myślał o zakończeniu kariery

Okazało się, że Habdas stracił również radość ze skoków. "Przestałem czuć radość ze skakania, a to chyba najgorsza rzecz, która może przytrafić się zawodowemu sportowcowi. Miałem w głowie różne myśli. Raczej trudno mi się odciąć i podchodzić do skoków narciarskich bez żadnych emocji. To moja pasja i sposób na życie" - oznajmił.

Następnie przyznał, że brał pod uwagę możliwość zakończenia kariery, ale ostatecznie stwierdził, że byłoby to "pójście na łatwiznę". "Mam nadzieję, że pojawi się jakiś impuls i zacznę pozytywnie zaskakiwać. Na razie skaczę słabo. Wyniki mówią same za siebie. Jestem w kryzysie i postaram się go przezwyciężyć" - zapowiedział. Pozostaje tylko czekać na spełnienie tej obietnicy, bo wiadomo, że Habdasa stać na dużo, co zdążył już pokazać.