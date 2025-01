Gorąco na linii Thurnbichler - Małysz. Trener nie zgadza się z prezesem

Podczas, gdy w Pucharze Świata możemy oglądać choćby Maximiliana Ortnera, czy Tate'a Frantza, którzy w bardzo młodym wieku prezentują się z najwyższej strony, to w reprezentacji Polski najmłodszy, a zarazem najlepszy jest Paweł Wąsek , który w tym roku skończy 26 lat, a więc ledwie trzy mniej niż Ryoyu Kobayashi . Skoczkowie tacy jak: Tomasz Pilch , Jan Habdas , czy inne wielkie polskie talenty nie są w stanie udowodnić tego, co się o nich mówiło. W najbardziej konkurencyjnych zawodach wciąż skaczą: Kamil Stoch, Piotr Żyła czy Dawid Kubacki.

Thurnbichler nie zgadza się z Małyszem. Nie ma złudzeń

Co więcej, pierwsza kadra też znajduje się w słabej dyspozycji, a trwający Turniej Czterech Skoczni jest potwierdzeniem tej słabej dyspozycji. Jedynie Paweł Wąsek jest w stanie cieszyć się skokami, reszta stoi w miejscu, lub wręcz się cofa. Wielu, w tym choćby Adam Małysz, wskazują na problem ze sprzętem.

Po noworocznym konkursie w Garmisch-Partenkirchen swoją opinię w tym temacie wypowiedział także trener Thomas Thurnbichler, który stanął w opozycji do prezesa. - Kiedy patrzę na nasz sprzęt, jestem w 100% pewny, że pozwala nam on na rywalizację i to pokazują pojedyncze skoki na poziomie między szóstym a dziesiątym miejscem. Mogę powiedzieć, że mamy dobry sprzęt. Jesteśmy dość blisko najwyższych prędkości, nie odbiegamy od nich tak bardzo, jak w zeszłym sezonie. Kombinezony działają przy dobrych skokach, mamy też dobry system związany z nartami. Zasadniczo, nie widzę tu problemu - stwierdził Austriak w rozmowie ze "Skijumping.pl".