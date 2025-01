Padł rekord Turnieju Czterech Skoczni. Zrobili to, Bischofshofen zdecydowało

Za nami 73. Turniej Czterech Skoczni. Przejdzie do historii jako wyjątkowy, bo walka o końcowy triumf trwała aż do ósmych skoków Daniela Tschofeniga, Jana Hoerla i Stefana Krafta. Ten ostatni w drugiej serii w Bischofshofen musiał czekać na swoją kończącą zawody próbę aż siedem minut, co zabrało jego nogom trochę energii. 137,5 m oznaczało spadek z pierwszej lokaty na trzecią w klasyfikacji konkursu i całej imprezy.

Wraz z trzema rodakami napisał jednak historię - zajęli aż jedenaście z dwunastu możliwych miejsc na podium w konkursach TCS, co jest szalonym wynikiem. Jedynym zawodnikiem spoza "układu" był Szwajcar Gregor Deschwanden, który zajął drugą pozycję w Garmisch-Partenkirchen . Wspomnieliśmy o trzech rodakach Krafta, bo w Nowy Rok najniższy stopień "pudła" wywalczył jeszcze Michaal Hayboeck, bijąc rekord obiektu należący wcześniej do Dawida Kubackiego.

Tschofenig, Hoerl, Kraft i Hayboeck napisali historię. Pobity trzynastoletni rekord

Jak zauważył profil "Skoki narciarskie na wykresie i w liczbach" na X, podopieczni Andreasa Widhoelzla pobili rekord, który współnależał wcześniej... także do Austriaków. W sezonie 2011/12 zajęli oni dziewięć miejsc na podium za sprawą Gregora Schlierenzauera, Thomasa Morgensterna i Andreasa Koflera. Skoczkowie mieli wtedy dodatkową motywację, bo był to 60. Turniej w historii. Organizatorzy przygotowali milion franków szwajcarskich dla ewentualnego zwycięzcy wszystkich czterech konkursów. W Oberstdorfie i Ga-Pa najlepszy był "Schlieri", ale jego nadzieje upadły na Bergisel w Innsbrucku (2. lokata, następnie był 3. w Bischofshofen). Sięgnął jednak po Złotego Orła (pierwszego, rok później zdobył drugiego) z przewagą 25,8 punktu nad Morgensternem i 36,9 nad Koflerem.

Naprawdę trudno będzie pobić nowy rekord, a nawet do niego doskoczyć. Margines progresu pozostał minimalny - któraś nacja musiałaby wywalczyć wszystkie podia na wyłączność. Jak wiele brakowało Austriakom teraz do tego czynu? Całkiem sporo. O ile Hayboeckowi w Ga-Pa zabrakło do Deschwandena tylko 1,3 pkt, to Hoerlowi już aż 7,3 pkt.