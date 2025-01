Kamil Stoch walczył o zdrowie. Przerwa była konieczna, duży problem

Kamil Stoch nie wystąpił podczas Turnieju Czterech Skoczni. W ostatnim czasie polski mistrz miał problemy z dyspozycją i specjalnie wrócił do Polski, by w spokoju przygotować się do nadchodzących mistrzostw kraju oraz drugiej części sezonu. W międzyczasie nie było mu jednak łatwo - pojawiły się problemy zdrowotne, które przerwały jego treningi. Wcześniej pojawiła się jednak nadzieja na dużą poprawę w formie złotego medalisty olimpijskiego.