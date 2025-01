Sven Hannawald nie mógł 23 lata temu spodziewać się, że przez kolejne 2,5 dekady jego nazwisko przy okazji Turnieju Czterech Skoczni będzie rok w rok odmieniane przez wszystkie przypadki przez dziennikarzy i kibiców. To on jest do dziś ostatnim niemieckim zdobywcą Złotego Orła. Nie byli w stanie tego zmienić ani Michael Neumayer, ani Severin Freund, ani Richard Freitag, ani Andreas Wellinger czy teraz Pius Paschke. Lista jest długa, zapewne przez to w jakimś stopniu wstydliwa.

