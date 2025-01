Apoloniusz Tajner nie ma wątpliwości. Zapadł wyrok ws. Kamila Stocha

Trwający sezon Pucharu Świata skokach narciarskich jest kolejnym, który przynosi polski m kibicom sporo rozczarowania, podobnie jak to miało miejsce rok temu. Pojawia się jednak pewne światełko w tunelu, którym w ostatnim czasie zdecydowanie stał się Paweł Wąsek . Już po sezonie letnim wydawało się, że to właśnie najmłodszy ze skoczków z kadry A jest tym, który może przejąć rolę lidera całego zespołu. Tak też się faktycznie dzieje, choć jeszcze niedawno sytuacja kreowała się zupełnie inaczej.

Stoch wróci na szczyt. Tak twierdzi Apoloniusz Tajner

Wąsek w treningach prezentował się gorzej, ale gdy przychodziły próby punktowane, to potrafił wytrzymać presję i osiągnąć dobry wynik. To przełożyło się na ósme miejsce w klasyfikacji generalnej 73. Turnieju Czterech Skoczni, choćby przed Anze Laniskiem . Podczas tej prestiżowej imprezy nie było w naszej kadrze Kamila Stocha , który postawił na spokojny trening w kraju, choć plan Thomasa Thurnbichlera był inny. Ten wybór naszego mistrza pochwala Apoloniusz Tajner.

Co więcej, były trener Adama Małysza zapowiada, że jeszcze w tym sezonie będziemy się cieszyć z wielkiego sukcesu Stocha. - Nie skreślałbym Kamila i nie zmieniam zdania. Większa część sezonu wciąż przed nami. Nadal może być najlepszym z Biało-Czerwonych. Jeśli chodzi o jego osobisty sztab szkoleniowy, jestem entuzjastą takiego posunięcia, co powtarzałem od samego początku. Nie wykluczam, że Kamil wywiezie medal z tegorocznych mistrzostw świata . Nie chcę mówić, że zrobi to na pewno. Istnieje natomiast bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że jego poziom zagwarantuje mu miejsce w ścisłej światowej czołówce - ocenił Tajner.

Wielka postać polskich skoków narciarskich wspomniała sytuację, do której doszło przed igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. - Wierzę, że będzie blisko. Przed Pekinem, gdy skręcił nogę w piątek, spotkałem go wieczorem. Siedział jak skopany pies. - Igrzyska odjechały, do widzenia - mówił mi wtedy. Odrzekłem, że nic lepszego nie mogło go spotkać, jeśli wyjdzie z tego w ciągu 10-12 dni. Udało się. W konkursach indywidualnych zajął 4. i 6. miejsce - przypomniał Tajner.