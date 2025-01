Adam Małysz ostro podsumował Żyłę. Kończy się cierpliwość

W rozmowie z RMF FM Adam Małysz wydaje się potwierdzać, że skoczek nie dopuszcza do siebie rad trenera. "Do Oberstdorfu przyjechał pełen optymizmu. Miał udane kwalifikacje. Ale co zrobił na rozbiegu podczas konkursu? To była katastrofa. Jak jechał do progu, to wiedziałem, że nie skoczy. Od tego czasu nie może się pozbierać. Nieustannie kombinuje" - ocenił prezes PZN. Ze słów Małysza wynika, że żadne uwagi nie docierają do Żyły.