Znany siatkarz podjął niespodziewaną decyzję. Wielkie osłabienie rywali kadry Grbicia

Aaron Russell był jednym z najgłośniejszych nazwisk, które latem trafiły do PlusLigi - obok Wilfredo Leona i Bartosza Kurka. Amerykanin, który ma za sobą grę w czołowych klubach z Włoch i Japonii, związał się z Aluron CMC Wartą Zawiercie . Błyskawicznie mógł świętować pierwsze trofeum z nowym klubem - AL-KO Superpuchar Polski wywalczony po pasjonującym boju z Jastrzębskim Węglem w katowickim Spodku.

Russell szybko stał się też jednym z liderów aktualnych wiceliderów PlusLigi. Zdążył już odebrać pierwszą statuetkę dla MVP spotkania w nowej lidze, był też najlepszym zawodnikiem wspomnianego spotkania o Superpuchar. Koledzy już po pierwszych meczach nazwali go "bestią w ataku" .

Kibice klubu z Zawiercia z pewnością obejrzą w tym sezonie jeszcze sporo udanych akcji Amerykanina. Co innego jednak fani reprezentacji USA. W najnowszym wywiadzie z Jakubem Radomskim z "Weszło" Russell ogłosił bowiem, że w najbliższym czasie zamierza odpocząć od gry w kadrze .

Aaron Russell podjął zaskakującą decyzję. Trener kadry już o wszystkim wie

To zła informacja dla nowego szkoleniowca amerykańskiej kadry. Po sezonie zakończonym brązowym medalem igrzysk olimpijskich w Paryżu w USA doszło do zmiany - Johna Sperawa zastąpił Karch Kiraly , który w ostatnich latach prowadził amerykańską kadrę kobiet. Jego celem będzie przygotowanie męskiej drużyny do igrzysk olimpijskich w Los Angeles w 2028 r. Jak jednak stwierdził Russell, nowy trener reprezentacji "bardzo wspiera" przyjmującego w jego decyzji o roku wolnym od międzynarodowych rozgrywek.