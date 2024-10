Polacy dokonali cudu. Rywale wzywają na pomoc najlepszego gracza XX wieku

Olimpijski półfinał Polska - USA będziemy wspominać z dreszczem emocji jeszcze przez lata. W epickim boju "Biało-Czerwoni" pokonali Amerykanów 3:2 i po 48 latach awansowali do finału IO. W obozie rywali to było zamknięcie rozdziału. Wkrótce potem z posadą selekcjonera po 11 latach pożegnał się John Speraw. Jego następca jest już znany. To legendarny Karch Kiraly, ogłoszony najlepszym siatkarzem XX wieku.