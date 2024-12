Ruszyła zbiórka po śmierci polskiego siatkarza. Rodzina chce sprowadzić ciało do ojczyzny

W czwartek ze Stanów Zjednoczonych dotarła do nas smutna informacja o śmierci polskiego siatkarza, Krzysztofa Kowalskiego. Rodzina chce sprowadzić ciało 23-latka do Polski, jednak wiąże się to z ogromnymi kosztami. Z tego też powodu w Internecie utworzona została zbiórka pieniędzy, która pomoże pogrążonej w żałobie rodzinie pokryć koszty związane z transportem ciała i pogrzebem.