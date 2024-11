Bartosz Kurek bohaterem klasyku PlusLigi. Długa walka, rywale pod ścianą

Dla francuskiego atakującego sobotnie spotkanie miało dodatkowy smaczek. W końcu to właśnie Andrea Giani, trener ZAKS-y, jako selekcjoner reprezentacji Francji nie zabrał go na ostatnie igrzyska olimpijskie w Paryżu . Boyer nie mógł zrozumieć tej decyzji, ale okazało się, że włoski szkoleniowiec miał rację - Francuzi bez Boyera sięgnęli po złoto. W pierwszym secie sobotniego meczu atakujący Asseco Resovii skończył zaledwie jeden z ośmiu ataków. Zdecydowanie lepiej radził sobie Bartosz Kurek , atakujący gości. Cała drużyna z Kędzierzyna-Koźla wyglądała zresztą perfekcyjnie i zdeklasowała gospodarzy, wygrywając 25:11.

Asseco Resovia podniosła się z kolan. Drugi set przyniósł zmianę

Przed hitem 14. kolejki PlusLigi trenerzy obu drużyn mieli problemy. Giani mógł co prawda liczyć na powrót Erika Shojiego i Andreasa Takvama, ale poza grą byli kontuzjowany Jakub Szymański i chory Mateusz Poręba . Ze składu Asseco Resovii przez problemy z barkiem wypadł Klemen Cebulj , na libero grał przede wszystkim Michał Potera, a nie Paweł Zatorski. Ale to nie tłumaczyło tak słabej postawy rzeszowian jak w pierwszym secie.

Na początku drugiej partii serce mogło zadrżeć Gianiemu, bo na boisko z urazem ręki padł Igor Grobelny. 31-letni przyjmujący ostatecznie mógł jednak kontynuować spotkanie. Asseco Resovia rozpoczęła drugiego seta z Gregorem Ropretem , który pod koniec poprzedniej partii zastąpił Łukasza Kozuba. Gra gospodarzy wyglądała już lepiej, to oni odskoczyli na dwa punkty. Kędzierzynianie szybko zniwelowali straty, ale w połowie seta Resovia znów miała dwa punkty zapasu. Drużyna Sammelvuo znacznie poprawiła skuteczność w ataku, czym imponował zwłaszcza Bartosz Bednorz.

PlusLiga. Wielkie emocje i tie-break na Podpromiu

W kolejnej partii nadal trwała walka punkt za punkt. Na początku asem serwisowym rywali zaskoczył Bednorz, ale ZAKSA szybko wyrównała. Na boisku pojawił się rzadko grający w tym sezonie David Smith, który zmienił Takvama. To wprowadzony na podwójną zmianę Mateusz Rećko zablokował jednak atak Bednorza, dzięki czemu goście objęli prowadzenie 15:13 . Różnica zaczęła rosnąć, znów w aut w ważnym momencie zaatakował Boyer. Po cztery punkty zdobyli Kurek i Urbanowicz, ZAKSA wygrała 25:20.

Kurek doprowadził do remisu 19:19, a później kolejny punktowy blok Smitha pozwolił ZAKS-ie objąć prowadzenie. Kiedy jednak Kurek pomylił się w ataku, Resovia znów była na czele. Partię rozstrzygnęła długa gra na przewagi. Rzeszowianie zmarnowali szereg piłek setowych, swoją szansę miała ZAKSA, ale to gospodarze mogli cieszyć się ze zwycięstwa 31:29 .

Tie-break rozpoczął się od walki punkt za punkt. Po niemrawym pierwszym secie zdecydowanie rozkręcił się Boyer. Po jego ataku rzeszowianie prowadzili 6:5 i Giani poprosił o przerwę. I to właśnie kędzierzynianie wygrali trzy kolejne akcje. Resovia była blisko wyrównania, ale w bloku czujny pozostawał Smith. W tie-breaku jeszcze raz trzeba było grać na przewagi, by wyłonić zwycięzcę. Została nim ZAKSA - o wygranej 20:18 zdecydował kolejny blok Smitha .

Już punkt zdobyty do tabeli przez ZAKS-ę zapewnił jej miejsce w czołowej szóstce na półmetku PlusLigi, co daje przepustkę do ćwierćfinału TAURON Pucharu Polski. Resovia musi liczyć na wpadki rywali.