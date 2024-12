Winiarski ostrzegał, siatkarze zareagowali. Polski zespół gromi w Lidze Mistrzów

Hala w Sosnowcu ponownie szczęśliwa dla Aluron CMC Warty Zawiercie. Wicemistrzowie Polski to właśnie tam rozgrywają spotkania Ligi Mistrzów - tym razem rozbili w niej Knack Roeselare. Belgijski zespół próbował postawić się rywalom, ale umiejętności zawiercian były zdecydowanie większe. Warta po czterech kolejkach fazy grupowej jest zdecydowanym liderem grupy C i ma wszystko, by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału.