Wilfredo Leon przeszedł samego siebie. Niewiarygodny wyczyn, tak gra najlepszy siatkarz świata

Dzięki jego dobrej dyspozycji Bogdanka LUK Lublin dołączyła do ścisłej czołówki PlusLigi i zajmuje w niej czwarte miejsce. We wtorek Leon zapisał się jednak również w Pucharze Challenge .

To właśnie 31-letni przyjmujący uratował bowiem drużynę z Lublina przed nerwową końcówką meczu 1/8 finału z Tourcoing Lille Metropole . Bogdanka LUK pojechała do Francji po zwycięstwie u siebie 3:1, do awansu potrzebowała dwóch wygranych setów. Po wygranej pierwszej partii przegrała drugą, a w trzeciej przegrywała już 10:15. Wtedy jednak w pole serwisowe wkroczył Leon.

Zagrywki Wilfredo Leona biją rekordy. Niesamowita seria w Pucharze Challenge

Przyjmujący lubelskiej ekipy z mocnej i celnie kierowanej zagrywki słynie od lat. Po 16 kolejkach PlusLigi ma na koncie 32 asy serwisowe, w rankingu najlepiej zagrywających ustępuje tylko Karolowi Butrynowi z Aluron CMC Warty Zawiercie. Do Leona należy rekord punktowych zagrywek w jednym meczu - w 2021 r. w meczu Ligi Narodów z Serbią zanotował ich aż 13. To on posłał także piłkę lecącą aż 138 km/h, co jest rekordem świata w prędkości zagrywki. W polu serwisowym Leon wciąż jest być może najlepszym siatkarzem na świecie.