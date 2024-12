Uciekł z Polski i wywołał skandal. Jest oficjalny komunikat w sprawie znanego siatkarza

W pierwszym sezonie wracał do gry po poważnej kontuzji i dopiero z czasem zaczął regularnie grać w bełchatowskiej drużynie. Powrotu do pełni sił i formy oczekiwano od niego przed sezonem 2021/2022. Tyle że wtedy Sander wywołał w PlusLidze skandal . Najpierw nie stawił się w umówionym terminie na początek przygotowań bełchatowskiej drużyny, a potem nie odpowiadał na próby kontaktu.

Taylor Sander był bohaterem skandalu w PlusLidze. Teraz idzie w ślady Ngapetha