Wilfredo Leon szalał, wściekłość Michała Winiarskiego. Giganci starli się w hicie PlusLigi

PlusLiga. Niespodziewana przerwa w hicie, wszystko zauważył Bartosz Kwolek

Tylko trzy punkty w pierwszym secie zdobył Wilfredo Leon . Przyjmujący reprezentacji Polski zakończył partię nieudaną zagrywką. Asem serwisowym po stronie gospodarzy popisał się tylko Sasak, rywale za to zdobyli zagrywką trzy "oczka" i mocno nadwyrężyli przyjęcie lublinian. W dodatku zawodnicy Bogdanki LUK popełnili w serwisie aż dziewięć błędów.

Prognoza trenera Warty była trafna, a w dodatku na początku drugiej partii w jego drużynie zaczął dobrze funkcjonować blok. Do tego dobrze prezentował się Bartosz Kwolek i goście mieli dwa punkty przewagi. Botti zdecydował się na zmianę, Sasaka zastąpił Mateusz Malinowski . Odpowiedzią Bogdanki LUK było więcej piłek w ataku do Leona. Recepta się sprawdziła, gospodarze wygrywali 11:9. Wtedy mecz niespodziewanie trzeba było przerwać . Problemem okazała się jedna z naklejonych na boisku reklama, która zaczęła się odklejać - uwagę sędziów na usterkę zwrócił Kwolek.

Przerwa trwała kilka minut, ostatecznie reklamę udało się zabezpieczyć, ale lublinianie kontynuowali dobrą grę. Świetnie w polu zagrywki spisywał się Malinowski , jego drużyna dominowała. Tym razem to Bogdanka LUK wygrała 25:18.

W trzeciego seta lublinianie również wkroczyli z dużą werwą, szybko uciekli na dwa punkty. Warta odpowiedziała w połowie seta. Dwa punkty zagrywką zdobył Butryn, kontratak wykończył Aaron Russell, i to goście prowadzili 13:11. Po chwili Jurij Gladyr blokiem powiększył ich przewagę do czterech punktów, a dodał jeszcze do tego asa serwisowego. Botti szukał pomocy u rezerwowych, ale losów seta nie zmienił. Jego zespół przegrał 19:25.