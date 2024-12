Rywale sprowokowali Wilfredo Leona. Historyczny wynik polskiej drużyny

Mimo wszystko do Francji Bogdanka LUK pojechała w komfortowej sytuacji. Pierwsze spotkanie w Lublinie nie było co prawda spacerkiem, ale polski zespół pokonał Tourcoing Lille Metropole 3:1 . Dzięki temu do awansu wystarczały mu dwa wygrane sety na wyjeździe. I po pierwszej partii wtorkowego spotkania wydawało się, że przepustka do kolejnej fazy Pucharu Challenge będzie formalnością.

Reklama