Wicemistrz Europy mocno o sytuacji polskich siatkarzy. To już jest przepaść

Polscy siatkarze znów podbijają Ligę Mistrzów. W fazie grupowej można mówić wręcz o ich dominacji, bo trzy polskie zespoły nie przegrały dotąd nawet meczu. Co taki rezultat mówi o sile polskich drużyn, a co o poziomie Ligi Mistrzów? "Nasze zespoły są mocne. Liga Mistrzów powinna być jednak Ligą Mistrzów, a nie ligą zabawy i karuzelą napychającą kalendarz do przesady. To powinna być elitarna grupa" - podkreśla w rozmowie z Interią Wojciech Drzyzga, były siatkarz i trener. Komentator Polsatu Sport liczy na co najmniej dwóch polskich przedstawicieli w Final Four.