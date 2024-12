Zalazł za skórę siatkarzom Grbicia i znów zaskakuje. Jest oficjalny komunikat, to już się dzieje

Igrzyska olimpijskie w Paryżu były wielkim triumfem Earvina Ngapetha . Szykował dyspozycje na turniej w ojczyźnie przez cały sezon reprezentacyjny, wracając do pełni formy fizycznej. W najważniejszych momentach igrzysk nie zawiódł, potwierdzając klasę w finale olimpijskim , w którym Francja nie dała szans reprezentacji Polski.

Później Ngapeth został zresztą wybrany MVP całego turnieju , co już wywołało dyskusję, bo kilku jego kolegów z drużyny prezentowało się równie dobrze, o ile nie lepiej. Po igrzyskach przyjmujący zastanawiał się z kolei nad zawieszeniem kariery i nie kwapił się do powrotu na boisko.

Od 10 lat, a może nawet i dłużej... wszyscy wątpili we mnie. (...) Albo przyjdą do mnie wkrótce z najlepszą ofertą w historii tego sportu, albo w przeciwnym razie przedłużamy wakacje z panią Ngapeth

Earvin Ngapeth nie daje o sobie zapomnieć. Oficjalny komunikat ws. mistrza olimpijskiego

W mediach już kilka tygodni temu pojawiły się doniesienia, że Ngapeth przeniesie się do Turcji. Okazało się, że ofertę nie do odrzucenia, o której wspominał latem, tym razem otrzymał od Fenerbahce Stambuł. Wicemistrzowie Turcji właśnie oficjalnie potwierdzili, że wkrótce przyjmujący dołączy do klubu.