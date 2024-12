Problem z otoczeniem Wilfredo Leona. Zaczęły pojawiać się rysy, to już widać

Przeszła normalną, sportową drogę budowania zespołu. I to bardzo dobrze. Klub dorósł do coraz większych wydarzeń, organizacyjnie wszystko gra. W mieście siatkówka została na nowo pokochana. Za to mają złoty medal. Natomiast sportowo są tam, gdzie są. Dobry start był chyba pokłosiem tego, że ich skład dość długo ze sobą funkcjonował. Inne zespoły, które składają się z masy obcokrajowców i naszych reprezentantów, spotkały się dwa tygodnie przed ligą

Problem wokół Wilfredo Leona. Siatkarze dobrzy, ale nie z najwyższej półki

"To są bardzo dobrzy gracze ligowi, ale nie z najwyższej półki. To zawodnicy selekcjonowani do szerokich kadr, myślę tu o naszej. Bo mówienie o Sawickim "reprezentant Polski" to moim zdaniem nadużycie. Reprezentant Polski to ten, który reprezentuje ją na końcowej imprezie, a nie ten, który znajdzie się w 30-osobowym składzie. To nie jest żadna wycieczka do Sawickiego, bo takich przykładów jest więcej. Tuinstra jest reprezentantem Holandii, ale poziom tej drużyny jest dwa piętra niżej od naszej. Poza brazylijskim libero Thalesem i Wilfredo Bogdanka nie ma zawodników topowych" - ocenia Drzyzga.